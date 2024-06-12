"مخدناش أي حاجة".. حازم إمام يعلق على ملف نادي القرن بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على ملف نادي القرن بين الأهلي والزمالك.

وقال حازم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك يرى أنه الأحق والأهلي يرى أنه الأحق، إذا نظرنا للخلف الأهلي كسب كثير من البطولات في القرن الجديد، ونحن الزمالك نتحدث عن الماضي، وفي الحاضر "مخدناش أي حاجة"".

وأضاف: "نحن مقتنعون أننا كنا الأفضل، ولكن مازال أمامنا وقت لنكون أفضل، وفكرة التحدث عن شيء مضى، إذا بقينا 80 عاما نتحدث "الأهلاوي مش هيقتنع"، والزمالك سيظل مقتنع أنه الأفضل، وأنا أؤيد هذا الكلام".

وتوج الأهلي في ديسمبر 2000، بلقب نادي القرن في أفريقيا، بواسطة إحصائية استند فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى نتائج الفرق في البطولات الأفريقية من عام 1964 حتّى عام 2000، واعتمدت على نقاط الفرق من المشاركات الإفريقية، ليس البطولات، إذ أن الزمالك كان يمتلك 9 ألقاب إفريقية مقابل 7 للأهلي.