"تعرض لضربات قوية".. أول تعليق لإبراهيم حسن على واقعة رفض خروج محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب الوطني، حقيقة رفض محمد صلاح، قائد الفراعنة، الاستبدال خلال مواجهة غينيا بيساو الماضية في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب الوطني في المباراة الماضية مع غينيا بيساو، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الإثنين، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة "إم بي سي مصر": "نستغرب ما نسمعه بخصوص رفض محمد صلاح الخروج من الملعب، لأنها لم تحدث".

أكمل: "محمد صلاح لديه عقلية مميزة ويجمع اللاعبين حوله ونعتبره فردا من الجهاز الفني، وتعرض لضربات قوية في مباراة غينيا بيساو لذا فكر حسام حسن في تبديله".

أضاف: "حسام حسن تواصل مع محمد صلاح خلال المباراة، واللاعب أخبره أنه بخير، ولا يعاني من أي إصابة، لذا استكمل اللقاء، ووجوده كان يسبب ضغطا على دفاع غينيا بيساو".

وأوضح: "ليس صحيحا ما يقال عن معاقبة إمام عاشور بعد مباراة بوركينا فاسو والدليل دخوله بروح عالية في مباراة غينيا بيساو، اللاعب أقسم لي أنه لم ير أحدا عند خروجه للتبديل".

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2026، بعدما خاض 4 جولات، حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في مباراة.

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