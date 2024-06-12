شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة بلدية المحلة وبيراميدز إلى استاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بلدية المحلة وبيراميدز فى الجولة 26 من بطولة الدورى إلى استاد السويس الجديد بدلا من استاد المحلة.

وكانت إدارة المحلة قررت إغلاق الملعب للصيانة، ما تطلب معه نقل اللقاء وباقى مباريات البلدية إلى ملعب بديل.

وبعد الاتصالات تم الاتفاق على استضافة استاد السويس لمباراة البلدية وبيراميدز، المحدد لها السابعة من مساء يوم 19 يونيو الجارى.