شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: الوصول للمونديال سهل وأتمنى تواجد محمد صلاح بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح شوقى غريب المدير الفنى السابق لمنتخب مصر أن انتقاد أداء الفراعنة شىء دائم من قبل الجمهور والنقاد الرياضيين، رغم الفوز وتصدر المجموعة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال شوقى غريب خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبل أمر سهل عقب زيادة عدد المنتخبات إلى ما يقرب من 10 منتخبات، حيث جميع المجموعات لا يوجد بها صعوبة للتأهل".

وأشار شوقى غريب: "لابد من وجود اللاعبين الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد القادمة بسبب خبراتهم، حيث أتمنى تواجد محمد صلاح ومدافع من أصحاب القدرات الكبيرة ومن الصعب ضم مصطفى محمد بسبب الإصابة التى تعرض لها، حيث تستمر لمدة 40 يوما لذلك يصعب لحاقه بالقائمة التى تضم 18 لاعبا فقط منهم 3 حراس مرمى، وبالإضافة إلى 4 لاعبين فى قائمة الاحتياط تحسباً لتعرض أحد اللاعبين للإصابة".

وتابع شوقى غريب: "أزمة فريق المقاولون العرب أنه تم تغيير 10 لاعبين فى الانتقالات الشتوية، وهذا الأمر لن أتدخل فيه، وقمت بإنقاذ الفريق من الهبوط خلال السنوات الماضية والاعتماد على بعض اللاعبين الناشئين، ومنح فرصة لبعض المواهب الجيدة، حيث الجميع تحدث أنى أقوم بمجاملة أبناء اللاعبين ونجلى يتواجد فى النادى منذ 2012، حيث ضمن الثلاثى الكبار فى ذئاب الجبل".