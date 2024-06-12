شكرا لقرائتكم خبر عن سر غياب ثنائى حراسة مرمى الزمالك عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية تغيب الثنائى عبد الرحمن نفاد، ومعاذ علاء حارسا مرمى الزمالك، عن التدريبات الجماعية بالفريق، وذلك قبل الجلسة المقررعقدها بين البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، ومجلس إدارة النادى لتحديد طلباته في ميركاتو الصيف، وتحديد أسماء اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم، وكذلك المقرر التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من الحارسين أنه تم إبلاغهما بعدم الحضور للنادى خلال هذه الفترة على أن يتم التواصل معهما مستقبلا لتحديد مصيرهم مع الفريق.

ويأتي إبلاغ ثنائى الحراس بعدم التواجد بالتدريبات تزامنا مع تصعيد الثنائى عمر عبد العزيز، و محمود الشناوى ، حارسا فريق الشباب بالقلعة البيضاء.

وطلبت إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني سرعة تجهيز تقرير مفصل عن الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حتى يتثنى لها البدء فى التفاوض مع المطلوب التعاقد معهم.

كما طلبت الادارة من المدير الفنى تحديد قائمة اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق لعدم الاحتياج لخدماتهم فى المرحلة المقبلة ليتمكنوا من البحث عن عروض لهم خلال الميركاتو الصيفى.

