شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يحسم مصير أحمد القندوسى من مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، مصير أحمد القندوسى صانع ألعاب الفريق من المشاركة أمام الزمالك الجمعة المقبل، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر من دورى nile.

ويشارك أحمد القندوسى فى تدريبات سيراميكا اليوم بعد العودة من الجزائر بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 من أجل تجهيزه لمواجهة الزمالك.

ولعب أحمد القندوسى خلال هذا التوقف 5 دقائق فقط مع الجزائر في المباراة التى انتهت بفوز محاربى الصحراء بهدفين مقابل هدف على أنجولا فيما لم يشارك في خسارة الجزائر أمام غينيا بهدفين مقابل هدف.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.

يحتل فريق سيراميكا المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 34 نقطة، من 23 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفا.