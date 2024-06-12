شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يخضع لفحوصات طبية فى ألمانيا قبل جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فحوصات طبية فى ألمانيا خلال الساعات الجارية، تحت إشراف الطبيب المعالج، وذلك بعد الوصول إلى ألمانيا خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تحسم الفحوصات موعد خضوع اللاعب إلى جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها اللاعب في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد أحمد حمدى ثالث إصابة بالرباط الصليبى في الزمالك بعد محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى، وخضع اللاعبان إلى الجراحة فى ألمانيا بناء على قرار مجلس إدارة النادى.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، المقرر لها بعد غد الجمعة.