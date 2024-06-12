الزمالك يستعيد خدمات الثنائي المصاب قبل مباراة سيراميكا

استعاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات الثنائي محمد صلاح وأحمد رفاعي قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا.

وكان الثنائي قد غابا عن تدريبات الفريق الأول في الأيام الماضية بسبب الإصابة، إلا أنهما انتظما في مران الفريق أمس، وأصحبا جاهزين لخوض مباراة سيراميكا القادمة.

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وكان محمد صلاح يعاني من إصابة خفيفية في الركبة، فيما كان يعاني أحمد رفاعي من إجهاد في العضلة الخلفية، قبل أن يخضعا لبرنامج تأهيلي ومن ثم التعافي والجاهزية للمباريات القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 17 مباراة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم الأخير، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف أحمد حمدي.