صدمة لـ كولر.. مدرب جنوب إفريقيا يعلن إصابة بيرسي تاو

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن إصابة بيرسي تاو، لاعب المنتخب الأول عقب مباراة نيجيريا بتصفيات كأس العالم.

وقال بروس في تصريحات صحفية: “بيرسي تاو شارك في مباراة نيجيريا، إلا أنه تعرض للإصابة بعدها، وهو ماتسبب في استبعاده من مباراة زيمبابوي الثانية”.

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وأضاف: “بعد المشاورات مع الجهاز الطبي اعتقدنا أنه سيكون متاحًا لمباراة زيمبابوي، لكن بعد تلقيه العلاج لمدة ثلاثة أيام لم يساعده ولم يصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة زيمبابوي”.

وتابع: “بيرسي تاو ذهب إلى المستشفى وأجرى فحوصات طبية والتي أثبتت تعرضه لإصاب عضلية، وهو ما رفض اللعب لذبك فضلنا إراحته من المباراة الثانية”.

واختتم: “تاو كان يريد التواجد مع زملائه في الملعب ورغم إصابته إلا أنه أراد أن يتواجد ويدعم اللاعبين وهو أكثر شخص سعادة بالفوز على زيمبابوي، وتواجده يساعدنا بكل تأكيد”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.