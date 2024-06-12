"بعد نهاية الجولة الرابعة".. ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد أمس الثلاثاء آخر مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وأقيمت 13 مباراة في ختام الجولة، آخرها فوز المغرب على الكونغو، بسداسية نظيفة.

وجاء ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الرابعة، كالآتي:

المجموعة الأولى:

1- مصر، 10 نقاط

2- غينيا بيساو، 6 نقاط

3- بوركينا فاسو، 5 نقاط

4- سيراليون، 5 نقاط

5- إثيوبيا، 3 نقاط

6- جيبوتي، 1 نقطة

المجموعة الثانية:

1- السودان، 10 نقاط

2- السنغال، 8 نقاط

3- الكونغو الديمقراطية، 7 نقاط

4- توجو، 3 نقاط

5- جنوب السودان، 2 نقاط

6- موريتانيا 1 نقطة

المجموعة الثالثة:

1- رواندا، 7 نقاط

2- جنوب أفريقيا، 7 نقاط

3- بنين، 7 نقاط

4- ليسوتو، 5 نقاط

5- نيجيريا، 3 نقاط

6- زيمبابوي، 2 نقاط

المجموعة الرابعة:

1- الكاميرون، 8 نقاط

2- ليبيا، 7 نقاط

3- الرأس الأخضر، 7 نقاط

4- أنجولا، 6 نقاط

5- موريشيوس، 4 نقاط

6- إسواتيني، 0 نقاط

المجموعة الخامسة:

1- المغرب، 9 نقاط

2- تنزانيا، 6 نقاط

3- النيجر، 3 نقاط

4- زامبيا، 3 نقاط

5- الكونغو، 0 نقاط

6- إريتريا، 0 نقاط

المجموعة السادسة:

1- ساحل العاج، 10 نقاط

2- الجابون، 9 نقاط

3- بوروندي، 7 نقاط

4- كينيا، 5 نقاط

5- جامبيا، 3 نقاط

6- سيشل، 0 نقاط

المجموعة السابعة:

1- الجزائر، 9 نقاط

2- موزمبيق، 9 نقاط

3- بوتسوانا، 6 نقاط

4- غينيا، 6 نقاط

5- أوغندا، 6 نقاط

6- الصومال، 0 نقاط

المجموعة الثامنة:

1- تونس، 10 نقاط

2- ناميبيا، 8 نقاط

3- ليبيريا، 7 نقاط

4- مالاوي، 6 نقاط

5- غينيا الاستوائية، 3 نقاط

6- ساو توميه وبرينسيب، 0 نقاط

المجموعة التاسعة:

1- جزر القمر، 9 نقاط

2- غانا، 9 نقاط

3- مدغشقر، 7 نقاط

4- مالي، 5 نقاط

5- جمهورية أفريقيا، 4 نقاط

6- تشاد، 0 نقاط

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