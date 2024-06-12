اختبار طبي لسيف الجزيري لتحديد مدة غيابه عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يخضع التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لاختبار طبي اليوم خلال مران الزمالك لتحديد مدى إصابته.

وتعرض سيف الجزيري لإصابة عضلية، خلال المشاركة في تدريبات، منتخب تونس، خلال المعسكر الماضي، لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

ويعود الجزيري لتدريبات فريق الزمالك اليوم الأربعاء، بعدما عاد إلى القاهرة أمس قادما من بلاده بعد انتهاء الأجندة الدولية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الجزيري سوف يخضع لفحص طبي اليوم في تدريبات الزمالك، للوقوف على مدى إصابته، مع بلاده وتحديد موقفه من مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة، ومدة الغياب.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد غدا الجمعة، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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