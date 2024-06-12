"بينهم رونالدو وكروس".. 7 لاعبين يؤدون "الرقصة الأخيرة" في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقل من 48 ساعة تفصلنا على انطلاق بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الحالي وحتى 16 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة على التوالي، وتشهد هذه النسخة الظهور الأخير لـ7 نجوم مع منتخباتهم في اليورو.

كريتسيانو رونالدو

يظهر كريتسيانو رونالدو صاحب الـ39 عاما للمرة الأخيرة مع منتخب البرتغال، في اليورو، بعد المشاركة في 5 نسخ من كأس أمم أوروبا وهي 2004، 2008، 2012، 2016، 2020، وساهم رونالدو في 23 هدفا بالبطولة.

أوليفيه جيرو

بات أوليفيه جيرو (37 عاما) مهاجم منتخب فرنسا وميلان الإيطالي، قريبا من إنهاء مشواره الدولي، وأعلن اللاعب رحيله عن ميلان وانضمامه إلى الدوري الأمريكي، وخاض جيرو 11 مباراة مع فرنسا في نهائيات اليورو على مدار النسخ الثلاثة الأخيرة (2012، 2016، 2020)، وساهم في 5 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي

خاض البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35 هدفا) 11 مباراة في كأس أوروبا وساهم في تسجيل 5 أهداف، وكان الوصول إلى ربع نهائي المسابقة في فرنسا 2016، أقصى إنجاز للاعب مع بولندا.

جورجينيو

كان جورجينيو فريلو (32 عاما) أحد أبرز نجوم منتخب إيطاليا، الذين تُوجوا بلقب كأس أوروبا "يورو 2020"، وتمكن من استعادة مكانته في تشكيلة "الأتزوري"، تحت قيادة المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

ويسعى جورجينيو بقيادة إيطاليا لتحقيق اللقب الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد لقبَي 1968 و2020.