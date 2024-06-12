شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا عن إصابة وسام أبو علي ومدة غيابه عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي للفريق تقريرا عن موقف وسام أبو علي مهاجم الفريق الطبي ومدة غيابه عن المباريات، من أجل ترتيب أوضاعه وتحديد البدائل التي سيعتمد عليها في المباريات القادمة من عمر الدوري المصري.

ويرغب كولر في معرفة مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي من أجل تجهيز الثنائي محمود كهربا وأنتوني موديست للمشاركة أساسيا في المباريات خلال الفترة القادمة.

واشتكى كولر من عدم تحديد الموقف الطبي لوسام أبو علي رغم تعرضه للإصابة مع منتخب فلسطين منذ أيام، وينتظر وصول اللاعب إلى القاهرة من أجل خضوعه لفحص طبي وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.