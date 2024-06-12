شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة فى تصفيات كأس العالم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تصدر الفراعنة صدارة مجموعته في التصفيات عقب الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، تأتى كما هو موضح فى الانفوجراف التالى :

ووصلت بعثة منتخب مصر أمس إلى القاهرة عائدة من غينيا بيساو ، بعد مواجهتها فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ بطولة كأس العالم 2026.

واكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.