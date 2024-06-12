شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بيومى يقترب من المشاركة فى تدريبات الإسماعيلي الجماعية استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد بيومى لاعب وسط الإسماعيلى، من إنهاء برنامج التأهيل والدخول في التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها الاثنين المقبل.

وخضع محمد بيومى لبرنامج علاجى مكثف من أجل محاولة تجهيزه لمباراة إنبى، بعد تجدد إصابته والتي أبعدته عن مباريات الإسماعيلى الماضية.

ومن المقرر أن يدخل محمد بيومى التدريبات الجماعية الجمعة المقبل، من أجل محاولة تجهيزه للاستعانة بخدماته في مباراة إنبى المقبل.

وخاض الإسماعيلى 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الماضية بدأها بالهزيمة من المريخ السودانى بهدف نظيف، ثم الخسارة من بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا فاز على فريق زد بهدف نظيف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.