أفشة يبحث عن عرض سعودي للرحيل عن الاهلي

بدأ محمد مجد أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في البحث عن عرض سعودي للرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرج أفشة من حسابات كولر الفنية الفترة الأخيرة، حيث يعتمد على إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق والسولية في وسط الملعب بدلًا منه.

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وكان أفشة قد أثار غضب مسئولو الاهلي الفترة الأخيرة، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة ضد عدد من نجوم الفري، وهو الأمر الذي أغضب الجهاز الفني بقيادة كولر، وقرر استبعاده من مران الفريق لمدة يومين.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته استعدادًا لمواحهة نظيره فاركو، المقرر لها الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.