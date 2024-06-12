حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم نهضة بركان المغربي

كشف ياسين لبحيري، لاعب نهضة بركان المغربي حقيقة ما تردد عن مفاوضات الزمالك لضمه خلال الميركاتو الصيفي، حال أنهو أزمة وقف القيد.

وقال لبحيري في تصريحات صحفية: “لم أتلق أي عروض من نادي الزمالك الفترة الأخيرة، وما يتردد بهذا الشأن غير صحيح، كما أنني ملتزم بتعاقدي مع الفريق المغربي في الوقت الحالي”.

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وأضاف: “ما حدث مني في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية من إنقاذ نبيل دونجا لاعب الزمالك ما هو إلا رد فعل طبيعي وإنساني.

وكان لبحيري قد تلقى إشادات من قبل الجماهير العربية التي شاهدت نهائي الكونفيدرالية الإفريقية؛ وذلك بعد إنقاذه للاعب الزمالك دونجا من السقوط على رأسه في كرة مشتركة بين الثنائي.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي في إياب نهائي البطولة.

ويسعى مسئولو الزمالك لإنهاء أزمة القيد المفروضة على الفريق حاليًا من أجل تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي.