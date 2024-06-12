عرض ضخم جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن تقدم مسئولي نادي اتحاد جدة السعودي بعرض ضخم جديد لضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب الصحفي التركي إكرام كونور الذي يعمل بشبكة “إسبن” فإن مسئولي اتحاد جدة السعودي تقدموا بعرض جديد لضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الجاري مقابل 175 مليون يورو.

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وأضافت التقارير: “مسئولي ليفربول لا يريدون خسارة محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعاقد الريدز مع الهولندي آرني سلوت لتدريب الفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي رحل بنهاية الموسم الجاري.

وكان محمد صلاح قد أكد عن رغبته في الاستمرار ضمن صفوف فريق ليفربول خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تمسك المدرب الجديد به.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة»، في إشارة إلى نيته في الاستمرار رفقة الفريق الإنجليزي”.