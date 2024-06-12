خطاب عاجل من اتحاد الكرة لـ ليفربول بخصوص محمد صلاح

أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابًا عاجلًا إلى نادي ليفربول الإنجليزي يطلب خلاله ضم الدولي المصري محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وطلب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ضم محمد صلاح لقيادة المنتخب الوطني في أولمبياد باريس القادمة والتي تنطلق خلال أسابيع.

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واستقر ميكالي على ضم محمد صلاح كأول اللاعبين فوق السن لقيادة منتخب مصر في أولمبياد باريس القادمة، لما يتمتع به النجم المصري من خبرات كبيرة وتقديمه لمستويات مميزة في الملاعب الأوروبية.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة؛ وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة تحت 23 عامًا.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب الأوليمبي المصري في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان والدومنيكان.

من جانبه أكد البرازيلي روجيرو ميكالي عن رغبته في تحقيق ميدالية لمنتخب مصر في أولمبياد باريس المقبلة؛ لمساهمته في إسعاد الشعب المصري.