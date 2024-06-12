"سيبوني أشوف حالي".. شوبير يكشف قرارا صادما ضد محترف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، قرارا صادما من النادي الأهلي، تجاه الجزائري أحمد القندوسي، محترف الفريق المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وتعاقد الأهلي مع أحمد القندوسي الموسم الماضي، من نادي وفاق سطيف الجزائري، ولم يقدم المستوى الجيد، وتمت إعارته إلى نادي سيراميكا كليوباترا، وظهر بشكل مميز هذا الموسم.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الأهلي أجل حسم عودة الجزائري أحمد قندوسي مرة أخرى، إلى الموسم المقبل، وده زعل اللاعب جدا، خاصة وأنه يقدم مستوى مميز وتواجد مع منتخب بلاده".

أضاف: "كل الناس كانت بترشح عودة أحمد القندوسي مرة أخرى للنادي الأهلي، بعد ظهوره بمستوى مميز، ولكن جاء قرار الأهلي صدمة للاعب وأدى إلى انزعاجه".

وأتم تصريحاته: "القندوسي قال للأهلي لو مش عاوزني سيبوني أشوف حالي، وسيراميكا متمسك بوجوده موسم جديد، ولكن اللاعب يرى أنه له الحق في قرار اختيار مستقبله".

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