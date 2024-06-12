فكرة أمم أوروبا.. حكم "ابتلع الصافرة" ومات قبل رؤية النسخة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في 5 فبراير 1927، جلس رجل فرنسي يدعى هنري دولوني يفكر فيه ابتكار بطولة جديدة تجمع بين دول أوروبا، وتزامنت هذه الفكرة مع الاستعدادات لانطلاق أول بطولة كأس عالم في أوروجواي عام 1930، لهذا لقت فكرة هنري رفضا وأخذت كثير من الوقت ليتم تطبيقها على أرض الواقع، ولكن لم يحالفه الحظ لرؤية هذا اليوم.

وكان هنري لاعبا في صفوف فريق باريس إيتوال دي دو لاكس الفرنسي، واتجه بعدها إلى التحكيم، لكنه اعتزل فجأة، بسبب واقعة حدثت له خلال إدارة مباراة بين فريقي غاريني دوفز وإي إس بينيفولينس، حينها احتسب ركلة حرة مباشرة، وبعدما سدد أحد اللاعبين، كان هنري يقف في زاوية غير مناسبة واصطدمت الكرة بوجهه، ونتج عن هذه الحادثة انكسار جزء من أسنانه وابتلاعه للصافرة، وفقا لموقع "SPORTS ONBOARD".

وبعدها اتجه هنري إلى العمل الإداري، وفي عام 1905 تولى رئاسة نادي باريس إيتوال دي دو لاكس، ثم عمل كأمين عام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم في 1919، بعدها شغل منصب عضو في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتولى منصب نائب الرئيس خلال الفترة من 1924 إلى 1928.

ومن هنا جاءت فكرة كأس أمم أوروبا "اليورو"، لكنها لم تكن بهذه السهولة، ولم تترجم على أرض الوقع، سوى مع تأسيس الاتحاد القاري "اليويفا" في خمسينيات القرن الماضي، ولكن دولوني فارق الحياة عام 1955، دون أن يرى فكرته تتحقق، ولكن من ساهم في تنفيذها نجله بيار، الذي تولى بعده منصب أمين عام للاتحاد الفرنسي، ونجح في إقناع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في اجتماعها في مدينة كولن الألمانية عام 1957 بتبني هذه البطولة.

وقال المؤرّخ بول ديتشي لوكالة فرانس برس: "إنشاء كأس أمم أوروبا كان برغبة من هنري دولوني، الأمين العام للاتحاد الفرنسي ونجله بيار بعد وفاة والده"، وأقيم تصويت من الاتحادات الأوروبية لتنفيذ البطولة، وكانت بين مؤيد ومعارض، ولكن في النهاية قرر الاتحاد الأوروبي إقامة البطولة مرة كل أربع سنوات، على أن تنطلق بين عامي 1958 و1960.

وبالفعل انطلق كأس أمم أوروبا، في 6 أغسطس 1958، وأطلق اسم هنري على الكأس، وأقيمت المباراة النهائية، على ملعب "بارك دي برانس" في باريس، وحضرها 17966 متفرجاً، وفاز الاتحاد السوفيتي باللقب الأول من البطولة على حساب يوغوسلافيا بنتيجة 2-1.

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