"نبيعه في أي وقت".. رئيس إنبي يفجر مفاجأة بشأن لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، مفاجأة بشأن صفقة زياد كمال الذي انتقل إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعاقد نادي الزمالك مع زياد كمال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات عبر قناة "etc": "سنحصل على 30 مليون في عامين ونصف اعارة، من نادي الزمالك في صفقة زياد كمال، ونريد احتراف محمد حمدي خارج مصر بنفس النظام".

أضاف: "نادي الزمالك ميضحكش عليه، ولكن أنا أقيم زياد كمال بـ60 مليون جنيه، وكانت الرغبة الأولى من جانب الزمالك هي شراء عقده، وفكروا بشكل احترافي وتمت إعارته في النهاية".

وأوضح: "لو زياد كمال تألق من حقنا بيعه خارجيا فقط للاحتراف، في أي وقت، دون الرجوع للزمالك، والمبلغ المدفوع من الأبيض سيكون لا شيء، وسيحصل النادي فقط على نسبة أيضا من بيعه".

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