"أدار مباراتين للأهلي".. الكشف عن حكم افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم الفرنسي كليمون توربان، لإدارة المباراة الافتتاحية في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بين ألمانيا واسكتلندا.

وتقام المباراة الافتتاحية في يورو 2024، بين ألمانيا وأسكتلندا، في العاشرة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كل من، ألمانيا، اسكتلندا، هنجاريا، سويسرا.

وأدار الحكم الفرنسي توربان (42 عاما)، 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، منها ذهاب نصف النهائي بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، والتي انتهت بالتعادل 2-2، كما تولى توربان إدارة مباراتين للأهلي من قبل، في كأس العالم للأندية 2022 ضد بالميراس البرازيلي والهلال السعودي، وانتهت الأولى لصالح البرازيلي بهدفين نظيفين، والثانية لصالح الأول برباعية نظيفة.

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