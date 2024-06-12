شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الدوليين يحسم موقفهم من المشاركة مع الزمالك في مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التقرير الفني من الجهاز المعاون، الخاص باللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم، لحسم موقفهم من مواجهة سيراميكا.

وكلف جوزيه جوميز جهازه المعاون بمتابعة جميع اللاعبين الدوليين، واعداد تقرير مفصل عن كافة ما قدموه مع منتخبات بلادهم، للوقف على مستواهم والعمل على استغلال نقاط القوة التي ظهرت ومعالجة نقاط الضعف.

ويضم منتخب مصر من الزمالك كلاً من.. أحمد زيزو، ومحمد عواد، وناصر ماهر، وأحمد فتوح قبل أن يتعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل.

وانضم التونسيان سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى لمنتخب بلادهم، وموتيابا لمنتخب أوغندا ونجح في تسجيل هدف صاروخي في مرمى الجزائر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.