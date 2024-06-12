شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موقف أحمد قندوسى مع الأهلى فى الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال موقف أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا في الموسم الحالي معلقا، من العودة إلى القلعة الحمراء أو الاستمرار في اللعب خارج الأهلي، لاسيما مع عدم تحديد موقفه حتى الآن.

وانضم قندوسي للأهلي في يناير 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري ولعب 6 شهور قبل أن يتم إعارته إلى سيراميكا مع بداية الموسم الحالي ويتألق بقميصه ويصبح هداف الفريق.

س: ما هو موقف قندوسي مع الأهلي؟

ج: مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم يحسم موقفه من عودة قندوسي حتى الآن، ولا يزال مصيره من العودة للجزيرة غامضا، وهو ما سيتضح حتى الآن.

س: هل سيقبل قندوسي بتجديد إعارته في الموسم المقبل؟

ج: قندوسي يترقب حسم موقفه النهائي مع الأهلي من العودة وقيده في قائمة الموسم الجديد أو الرحيل ووقتها سيحسم مصيره مع النادي.

س: مال الذي يعطل قندوسي عن العودة للأهلي؟

ج: الأهلي لديه أزمة بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، مع وجود الخماسي علي معلول وبيرسي تاو واليود يانج ورضا سليم وأنتوني موديست في قائمة الموسم الحالي، ومن المتوقع رحيل موديست فقط، وسيتم قيد الجزائري زين الدين بلعيد الذي اقترب بشدة من الانضمام للأهلي، وهو ما يجعل فرص عودة قندوسي ضئيلة.

س: هل يبيع الأهلي قندوسي في الصيف المقبل؟

ج: الأهلي لا يمانع فكرة بيع قندوسي لأيا من الأندية اراغبة في شراء خدماته حال وصول عرض مغري في الميركاتو الصيفي.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.