شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 12 - 6 -2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 12- 6- 2024، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة.

كولر يطلب تقريرا عن إصابة وسام أبو علي ومدة غيابه عن الأهلى

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي للفريق تقريرا عن موقف وسام أبو علي مهاجم الفريق الطبي ومدة غيابه عن المباريات، من أجل ترتيب أوضاعه وتحديد البدائل التي سيعتمد عليها في المباريات القادمة من عمر الدوري المصري.

أحمد حمدى يخضع لفحوصات طبية فى ألمانيا قبل جراحة الصليبى

يخضع أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فحوصات طبية فى ألمانيا خلال الساعات الجارية، تحت إشراف الطبيب المعالج، وذلك بعد الوصول إلى ألمانيا خلال الساعات الماضية.

نقل مباراة بلدية المحلة وبيراميدز إلى استاد السويس

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بلدية المحلة وبيراميدز فى الجولة 26 من بطولة الدورى إلى استاد السويس الجديد بدلا من استاد المحلة.

موقف خالد بيبو من البقاء في الأهلي بعد شائعة الرحيل

تردد اسم خالد بيبو مدير الكرة بـ النادي الأهلي بشأن الرحيل عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، ورغبة مارسيل كولر المدير الفني في عدم استمراره، وهو ما تم نفيه من قبل مسئولي النادي الأهلي.

شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم كوناتيه ومصير قندوسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس رفض لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التعاقد مع البوركيني محمد كوناتيه، وموقف الجزائري أحمد قندوسى من العودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يخاطب كاف للاستفسار عن موعد السوبر الأفريقى

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، نظيره الأفريقي لمعرفة موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، وذلك للترتيب بشأن مباريات الدوري وكأس مصر، وكذلك وضع خطة لإنهاء المواجهات المؤجلة للفريقين وخاصة الأهلي.

الأقساط تؤجل حل أزمة القيد فى الزمالك مع بوطيب

يسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة إيقاف القيد فى أسرع وقت، والتى تم توقيعها على الفريق لمدة 3 فترات متتالية، بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.