شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأمين: منتخب اليد قادر على تحقيق ميدالية فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن منتخب مصر قادر على تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024 المقبلة.

وأكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد في تصريحات ببرنامج باريس 2024 مع محمد عفيفي، على إذاعة أون سبورت إف أم، أن منتخب اليد سيبذل كل الجهد من أجل إسعاد الشعب المصري.

وأوضح الأمين أن المنتخب تعرض لظروف صعبة في أولمبياد طوكيو وكان قريب من تحقيق ميدالية، ولكن لعنة الإصابات أوقفت رحلة المنتخب أمام فرنسا وإسبانيا، وحرمت المنتخب من تحقيق إنجاز تاريخي.

وتابع الأمين أن المحور الأساسي في اتحاد كرة اليد هو مصلحة المنتخبات المصرية، حيث لا يهتم الاتحاد بمنتخب واحد فقط بل بكل المنتخبات الوطنية، في كافة الأعمار على مستوى الرجال والسيدات.

وواصل أنه تجري اجتماعات دورية مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، من أجل مناقشة نظام المسابقات المحلية.

وأتم محمد الأمين تصريحاته أن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، متعاون مع الاتحاد بشكل كبير ويعطي محاضرات لتطوير المدربين المصريين، وهذا يعد من أبرز أهداف الاتحاد وهو تطوير المنظومة كاملة.