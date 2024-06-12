شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب رد ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم، رد نادي ليفربول على طلب انضمام محمد صلاح نجم الريدز لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس المقرر اقامتها الشهر المقبل في فرنسا.

وخاطب منذ أيام اتحاد الكرة، مسئولي ليفربول بشأن انضمام محمد صلاح لصفوف المنتخب الأولمبي، بناء على رغبة البرازيلي روجيريو ميكالي، حيث يتطلب الأمر موافقة الريدز.

وعبّر روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بفوز فريقه على كوت ديفوار ودياً استعداداً لأولمبياد باريس 2024، مؤكداً جاهزية الفراعنة للمنافسة بقوة في البطولة.

وأشاد ميكالي بأداء لاعبيه في المباراة، خاصة في الشوط الأول، حيث سيطروا على مجريات اللعب وسجلوا هدفين، وكان من الممكن أن نسجل أكثر من ذلك، لكننا سنواصل العمل على تحسين أدائنا في المباريات القادمة".

وتطرق ميكالي إلى موضوع اختيار اللاعبين الثلاثة الكبار الذين سيُسمح لهم بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، مؤكداً أن محمد صلاح سيكون ضمن خياراته بكل تأكيد.

وقال: "هناك من 5 إلى 6 أسماء متاحة أمامنا حتى الآن، ونفكر في ضم مصطفى محمد أيضاً"، قائلا: "سأختار اللاعبين الثلاثة الذين أعتقد أنهم سيفيدون المنتخب بشكل أفضل، وأنا واثق من أن اختياراتي ستنال إعجاب الجماهير".