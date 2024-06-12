شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موعد بدء المرحلة الثانية من اختبارات الناشئين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي عن موعد بدء المرحلة الثانية لـ اختبارات الناشئين بالمحافظات، حيث تقام في محافظتي بني سويف وأسيوط بدءًا من 25 و28 يونيو الجاري على الترتيب.

تبدأ عملية بيع الاستمارات للاختبارات في محافظة بني سويف اعتبارًا من 22 يونيو الجاري في الواحدة ظهرًا بـ مركز التنمية الشبابية شرق النيل، وتقام الاختبارات بالمركز منذ السابعة صباحًا بداية من 25 وحتى 27 من يونيو.

وفي محافظة أسيوط تبدأ عملية بيع الاستمارات منذ الواحدة ظهرًا اعتبارًا من 25 يونيو باستاد جامعة أسيوط، وتقام الاختبارات على استاد الجامعة في السابعة صباحًا بداية من 28 وحتى 30 يونيو.

وكان الأهلي قد أجرى المرحلة الأولى لـ اختبارات الناشئين في المحافظات بكل من الشرقية والغربية والسويس والإسكندرية، وذلك بعدما أقيمت الاختبارات في القاهرة على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.