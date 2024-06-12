شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله خليل يتولى قيادة كاراتيه الصيد فرع أكتوبر للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى الصيد تولي عبد الله خليل القيادة الفنية لفريق الكاراتيه بالنادى فرع أكتوبر للمرة الثانية، نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها في رياضة الكاراتية، باعتباره عضوا في لجنه المدربين بمنطقة الجيزة للكاراتيه وحاصل على حزام اسود ٥ دان ومدرب منتخب مصر في مشروع الموهوبين لاعداد جيل مميز في رياضة الكاراتيه.

وقاد عبد الله خليل التدريب في العديد من الأندية مثل أندية الأهلي والزمالك وأندية أخرى قبل أن يتم تكليفه بقيادة فريق الكاراتيه في نادي الصيد.

جاء القرار بتكليف رسمى من مدير الأنشطة الرياضية اشرف الفار ومدير النشاط الرياضي الدكتور محمد على.