شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرد على رئيس إنبى: المستندات تُعرض أثناء التحقيق على اللجان وليس فى الواتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مسئولو اتحاد الكرة على تصريحات رئيس نادي إنبي والذى ادعى ارسال مستندات رسمية لرئيس الاتحاد جمال علام عبر الواتساب تخص أزمة الأهلي وإنبي بدورى 2003.

وقال مسئولو الجبلاية أن رئيس الاتحاد لا يتدخل في عمل اللجان او في الأمور القانونية، مؤكدين أنه من يريد ان يقدم مستندات تثبت صحة شكواه عليه ان يقدمها ويعرضها اثناء التحقيق على اللجان المنوطة بذلك.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تدخل اي مسئول من مجلس إدارة الاتحاد بما فيهم رئيس المجلس، في عمل اللجان، يعد خطأ قانونآ ويخالف لائحة مجلس الإدارة.

وواصل اتحاد الكرة تفسيره للموقف بانه يجب ان يتم ارسال المراسلات الرسمية على الميل او الفاكس الرسمي للاتحاد وليس عن طريق ارسال رسائل خاصة لأعضاء مجلس الإدارة.

وكان أيمن الشريعي قال في تصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية: ""قمت بالتصويت لصالح القائمة الحالية التي تدير اتحاد الكرة، وندمت على ذلك، وأي حد سوف يدير الاتحاد مستقبلا سيكون أفضل من هؤلاء بكثير.. هناك أزمات كثيرة بكل تأكيد في الكرة المصرية حاليا.. وسبق وتحدثت مع جمال علام لكنه لم يستجيب أو يهتم لحديثي معه، هو شخص طيب وقد يكون غير ملم بالأمور، وراسلته على الواتس آب، لكنه رد بإرسال (نسائم الصباح- جمعة مباركة) وهكذا من تلك الرسائل".