شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون ينتظمون فى مران اليوم استعداداً لمباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم الأربعاء عقب الحصول على راحة سلبية أمس الثلاثاء بعد الانتهاء من خوض معسكر منتخب مصر في شهر يونيو الجاري والذي تخلله خوض مباراتين ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويضم منتخب مصر 11 لاعبا من صفوف الأهلي وهم، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعمر كمال ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومن المقرر أن ينتظم اللاعبين الدوليين في مران اليوم ضمن التحضير لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.