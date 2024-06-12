شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراتى الزمالك والأهلى مع بروكسي والألومونيوم بدور الـ 32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو إتحاد الكرة مواعيد مباريات دور ال٣٢ لـ كأس مصر المؤجلة وجاءت كالتالي :

بيراميدز - النصر بالقاهرة -١٥ يوليو .

الزمالك يواجه بروكسي ١٨ يوليو - باستاد القاهرة

-الاهلي مع الألومونيوم ١٩ يوليو. - استاد القاهرة

في سياق مغاير ، طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي للفريق تقريرا عن موقف وسام أبو علي مهاجم الفريق الطبي ومدة غيابه عن المباريات، من أجل ترتيب أوضاعه وتحديد البدائل التي سيعتمد عليها في المباريات القادمة من عمر الدوري المصري.



ويرغب كولر في معرفة مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي من أجل تجهيز الثنائي محمود كهربا وأنتوني موديست للمشاركة أساسيا في المباريات خلال الفترة القادمة.