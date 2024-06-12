شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: سيتم صرف مكافآت المنتخب في هذه الحالة.. والانتخابات عقب الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، أن الاتحاد انتهى من تجهيز لائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد، وأرسلها للاتحاد الدولي من أجل مراجعتها.

وقال محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد في تصريحات ببرنامج باريس 2024 مع محمد عفيفي، على إذاعة أون سبورت إف أم، أنه كان هناك أزمة بسبب عدم اعتماد الاتحاد الدولي للائحة، لذلك تم إرسال اللائحة من أجل مراجعتها لتتوافق مع بنود الاتحاد الدولي.

وعن موعد إجراء انتخابات اتحاد كرة اليد، أوضح محمد الأمين أنها ستكون بعد نهاية أولمبياد باريس 2024، ولكن الفترة المقبلة ستشهد العديد من البطولات وسيكون هناك ازدحام في مواعيد اتحاد كرة اليد من أجل إجراء الانتخابات.

وتطرق محمد الأمين للحديث عن استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات في البطولات المحلية، حيث أكد أن الاتحاد المصري يصدر حكامه لجميع الدول لإدارة المباريات هناك، فصعب قبول استقدام حكام أجانب وهذا لن يقبل به.

وواصل الأمين حديثه أن المدرب والحكم إن لم يتم تطويرهم بالشكل الأمثل، فذلك سيؤثر بالسلب على المنظومة كاملة، لذلك يتم عمل دورات تدريبية لهم بشكل دائم من أجل تطوير مستوياتهم.

وعن مكافآت منتخب كرة اليد، أوضح محمد الأمين أنه سيتم جمع جميع المكافآت للاعبين في حالة تكرار تحقيق مركز رابع الأولمبياد، ويتم صرفها للاعبين، وهذا من أجل تحفيز اللاعبين للاستمرار في أعلى مستوى تنافسي.

وأكمل أن الحافز الرئيسي للاعبين هو إسم مصر، وهذا هو دافعهم الأول لتحقيق كافة الإنجازات.

وأتم محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد تصريحاته، بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للرياضة على دعمها الغير محدود لاتحاد اليد على كافة المستويات، قائلاً أن دعم المتحدة للرياضة أثر بشكل إيجابي على منظومة كرة اليد وساهم في تطويرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.