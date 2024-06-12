رئيس إنبي : تنازلنا عن نسبتنا في حق رعاية حمدي فتحي لصالح دمنهور

ياسر رشاد - القاهرة - قال ايمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي انبي ان ناديه تنازل خلال وقت سابق عن إحدى حقوقه فيما يخص الرعاية والتسويق على خلفية تواجد حمدي فتحي في الأهلي.

وأكد رئيس إنبي خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء "نادي إنبي تنازل عن حق رعاية حمدي فتحي دعما لنادي دمنهور، ولعب في صفوف الفريق البترولي لمدة سنة وثلاث شهور، وحقوق الرعاية يتم توزيعه نادي انبي وبتروجت ودمنهور، وقمنا بالتنازل عن النسبة لدعم أحد الأندية الشعبية.

وأكمل: "نادي الزمالك (ميضحكش عليه)، وزياد كمال سنحصل على 30 مليون في عامين ونصف اعارة، ونريد احتراف محمد حمدي خارج مصر بنفس النظام، وأنا أقيم زياد كمال بـ60 مليون جنيه، وكانت الرغبة الأولى من جانب الزمالك في شراء عقده، وفكروا بشكل احترافي وتمت إعارته في النهاية".

وأكد: "لو زياد كمال تألق واحترف خارجيا، فأن المبلغ المدفوع من الزمالك سيكون لا شئ، وسيحصل النادي الأبيض على نسبة أيضا من قرار بيعه خارجيا".