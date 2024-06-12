رئيس إنبي : نطالب الأهلي بنسبة ٢٠ % من قيمة احتراف حمدي فتحي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن النادي الأهلي سوف يقوم بتسلم قيمة صفقة حمدي فتحي على دفعات، والنادي البترولي سيحصل على حقوقه أيضا، مشددًا على أن القلعة الحمراء تدرك التزاماتها جيدًا، ونسبة النادي البترولي 20% وسيحصل عليها بكل تأكيد.

وقال الشريعي في تصريحات إعلامية : "سنحصل على حق انبي من صفقة حمدي فتحي، وفقًا لسعر الدولار وقت الدفع، وتحدثت مع مسئولي الأهلي أمير توفيق وسعد شلبي وهناك حالة تفاهم تام، وعندما يتسلم النادي الدفعة الثانية والثالثة سوف يتم تحويل نسبة النادي".

وأضاف: "صفقة حمدي فتحي تخص النادي الأهلي، وليس من المنطق أو الكياسة التعليق على أي شئ لا يخص إنبي، وهذا هو العُرف الذي يجب اتباعه، بينما صفقة زياد كمال مع الزمالك نعلم كل التفاصيل".