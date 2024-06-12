بغداد بونجاح يصدم أندية الدوري السعودي بهذا القرار

فجّر الإعلامي سمير جبالي، فجأة من العيار الثيل، بعد إعلانه عن وجهة الدولي الجزائري بغداد بونجاح، في الموسم القادم.

وكان نادي السد القطري، قد أعلن بشكل رسمي رحيل بغداد بونجاح، في نهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة امتدت 9 سنوات، حيث أنه انضم إلى صفوف الفريق في عام 2015.

وارتبط اسم بغداد بونجاح، كثيرًا بالانتقال لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم القادم دون الكشف عن هوية النادي.

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وقال سمير جبالي، إن الدولي الجزائري بغداد بونجاح، أصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى أحد أندية دوري نجوم قطر في الموسم القادم، دون الكشف عن هوية النادي، مشيرا إلى أن الإعلان عن الصفقة سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن بغداد بونجاح، استطاع خلال مسيرته الكروية في أخر 10 سنوات، من تسجيل أكثر من 200 هدفا برفقة الأندية التي لعب لها بخلاف المنتخب الجزائري.