أبرزها القمة ضد الأهلي.. ماذا ينتظر الزمالك بعد انتهاء التوقف الدولي؟

يتأهب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للمواجهات النارية المرتقبة خلال شهر مايو المقبل، في بطولة الدوري والمصري الممتاز “دوري نايل”.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، جمعها من 17 مباراة، إذ تمكن من الفوز في 8 وتعادل في 4 وخسر 5. اقرأ أيضًا: هدف الزمالك يقترب من الدوري الليبي

مباريات الزمالك في يونيو:

الزمالك & سيراميكا..الجمعة 14 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 11 للدوري

الزمالك & المصري..الاثنين 17 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الزمالك ضد فاركو، يوم الجمعة الموافق 21 مايو، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساءً، مؤجلة من الجولة 12 بالدوري الممتاز.

الزمالك ضد الأهلي، يوم الثلاثاء 25 يونيو، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، يوم السبت الموافق 29 يونيو، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 7 مساءً، في الجولة 28 من عمر الدوري الممتاز.