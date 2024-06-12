هدف الزمالك يقترب من الدوري الليبي

اقترب أحد لاعبي الدوري المصري، من الرحيل إلى أحد الأندية الليبية خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري.

وتلقى عبد الرحمن مجدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عرضًا من نادي أهلي بني غازي الليبي لضمه في الموسم الجديد.

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ويرغب عبد الرحمن مجدي في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي نهاية الموسم الجاري في حاله تلقيه عرض مناسب له وللنادي.

وأبلغ اللاعب إدارة النادي في وقت سابق برغتبه في الرحيل عن صفوف الفريق حيث يبحث عن تجربة جديدة خارج القلعة الصفراء.

وكان أهلي بني غازي، قد تقدم بعرض سابق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، للحصول على اللاعب بعرض مالي تخطى المليون دولار.

وارتبط اسم عبد الرحمن مجدي، في أكثر من مرة بنادي الزمالك، ووجود رغبة إدارة القلعة البيضاء بضم جناح الدراويش.

ومن الممكن أن يدخل الزمالك، في مفاوضات مع عبد الرحمن مجدي، خلال الفترة المقبلة، لضمه وتدعيم صفوف الفريق بحثًًا عن العودة مرة أخرى للمنافسة بعد تراجع مستوى الفريق الموسم الحالي والماضي.