موعد مباراتي الاهلي والزمالك في كأس مصر

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراتي الاهلي والزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر المؤجلتين في نسخة الموسم الحالي.

ويواجه الزمالك نظيره بروكسي، بينما يلتقي الاهلي نظيره الألومنيوم، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعد أن تم تأجيلهما بسبب تواجد لاعبين من الفريقين الدوليين مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم2026.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره بروكسي، يوم الثامن عشر من شهر يوليو المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

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فيما يصطدم الاهلي بنظيره الألومنيوم يوم التاسع عشر من شهر يوليو على استاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس مصر، وفقًا للمواعيد المعلنة اليوم الأربعاء.

ويستعد الاهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره فاركو، فيما يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.