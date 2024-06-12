طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة وسام أبو علي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن وسام أبو علي، مهاجم الفريق، يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

أوضح جاب الله، خلال تصريحات بالموقع الرسمي للنادي الاهلي: “الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وسام أبو علي بجزع في أربطة الكاحل، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرًا”.

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وأشار جاب الله إلى أن وسام بدأ تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل للتخلص من الإصابة.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء بعد غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويواصل الاهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.