5 أرقام قياسية يمكن تحطيمها في أمم أوروبا "يورو 2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفصلنا أقل من 48 ساعة على انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ويمكن أن تشهد هذه النسخة تحطيم العديد من الأرقام القياسية، أولها الرقم القياسي الذي سجله الفرنسي ميشال بلاتيني و تسجيله 9 أهداف في نسخة 1984 التي أحرزها الديوك.

ويمكن للفرنسي كيليان مبابي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزي هاري كين، تحطيم رقم يلاتيني، في هذه النسخة، والرقم القياسي الثاني مسجل باسم إسبانيا المنتخب الوحيد الذي احتفظ بلقبه في 2012، عقب التتويج في نسخة 2009، ويمكن أن يحقق منتخب إيطاليا حامل اللقب هذا الرقم.

الرقم القياسي الثالث، تسجيل أكبر نتيجة في مباراة النهائي، وسجلت إسبانيا 4 أهداف في شباك إيطاليا، محرزة لقب 2012، ويمكن لكريستيانو رونالدو تعزيز رقمه القياسي بتسجيل 14 هدفا في البطولة، منفردا بالصدارة، على الجانب الآخر يمكن أن يكسر الفرنسي أنطوان جريزمان هذا الرقم.

فيما يخص الرقم القياسي الخامس، يشهد صراعا بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا، وهما الأكثر تتويجا بواقع 3 ألقاب لكل منهما، وفي حالة تتويج أحدهما ينفرد بالرقم القياسي.

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