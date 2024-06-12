محمد الشيبي يستأنف على وقفه عن اللعب.. وإيقاف تنفيذ العقوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقدم محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، باستئناف على عقوبة إيقافه من المشاركة لمدة 6 مباريات للجنة الاستئناف برئاسة المستشار محمد عبده صالح، ما يعني إيقاف تنفيذ العقوبة حتى البت في الاستئناف.

كان اتحاد الكرة أصدر عقوبة ضد الشيبي بإيقافه لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بسبب مخالفته اللوائح في قضيته ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

وعلم موقع الخليج 365، أنه وبناء على الاستئناف الذي تقدم به اللاعب سيتم إيقاف تنفيذ العقوبة ويحق للاعب المشاركة مع ناديه لحين الفصل في الأمر من جانب لجنة الاستئناف.

افرأ أيضا:

"الحمد لله إن ده مصطفى".. تعليق ناري من ميدو عن واقعة استبدال صلاح وما فعله حسام حسن

"استنادا للوائح كاف".. رئيس النجوم يكشف مفاجأة بشأن منع بيراميدز من المشاركة الأفريقية