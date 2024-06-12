"بينهم الأهلي والزمالك".. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر، بين كل من، الزمالك وبروكسي، الأهلي والألومنيوم، بيراميدز والنصر، والتي أجلت في وقت سابق، بسبب معسكر منتخب مصر قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر المؤجلة، كالآتي:

بيراميدز – النصر، 15 ويوليو، ستاد الدفاع الجوي، الثامنة مساءا.

الزمالك – بروكسي، 18 ويوليو، ستاد القاهرة، الثامنة مساءا.

الأهلي – الألومنيوم، 19 ويوليو، ستاد القاهرة، الثامنة مساءا.

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