أول تحرك رسمي من بيراميدز خوفا على المشاركة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحرك نادي بيراميدز، بشكل رسمي، ضد الشكوى التي تقدمت ضده، من نادي النجوم، لعدم دفع الديون المستحقة.

وأوضح مصدر داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن إدارة نادي بيراميدز، قدمت طعنًا أمام لجنة الاستئناف على القرار الذي صدر من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، لصالح نادي النجوم.

وأضاف المصدر، أن نادي بيراميدز في انتظار صدور قرار لجنة الاستئناف في الأمر، لكي يسير وفقا للطرق القانونية.

وأكمل: " من الوارد أن يكون هناك تصعيد آخر للمحكمة الرياضية الدولية كأس في هذا الشأن وبالتالي القرار ليس نهائيا".

وأتم المصدر: "فكرة مطالبة النادي بالمنع من المشاركة في البطولات القارية متعلق بقرارات نهائية وقاطعة في القضايا المتداولة قبل يوم (31 مارس 2024)، وليس حكما أول درجة".

وكان نادي النجوم، قدم شكوى ضد نادي بيراميدز، مطالبا منعه من المشاركة في البطولات الأفريقي، بعدما حصل على حكم سابق، للحصول على مستحقاته من صفقة محمود صابر.

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