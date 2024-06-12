مدرب جنوب أفريقيا يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن مباراة زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، على أن سبب غياب بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي عن مباراة منتخب بلاده جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي في الجولة الرابعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال بروس في تصريحات عبر موقع "far post" الجنوب أفريقي: "بيرسي تاو تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة نيجيريا في الجولة الثالثة بالتصفيات، وكنا نعتقد أنه سيلحق بمباراة زيمبابوي، ولكن العلاج استمر لمدة 3 أيام ولم يساعده على اللحاق بالمباراة".

وأضاف: "الفحص الطبي الذي خضع له برسي تاو قبل مباراة زيمبابوي، أثبت معاناته من إصابة عضلية، وهو السبب في غيابه عن اللقاء".

واختتم بروس تصريحاته: "وتاو فضل مصلحة الفريق ودعم زملائه أكثر من مصلحته الشخصية، وكان سعيداً بالفوز بشكل كبير".

وكان بيرسي تاو شارك في لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات رفقة منتخب جنوب أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلاً منهما، قبل أن يغيب عن مباراة الجولة الرابعة أمام منتخب زيمبابوي، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح جنوب أفريقيا.