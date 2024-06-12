"قولتله صباح الخير".. جمال علام يكشف رده على رئيس إنبي بشأن أزمة دوري 2003

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن تصريحات رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي بشأن أزمة الفريق في دوري 2003، تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وكان الشريعي قال في تصريحات صحفية سابقة عبر قناة "ETC": "أنه حاول التواصل مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، وأنه قام بإرسال مستندات إلى علام عبر تطبيق واتساب، تثبت وجود واقعة تزوير في دوري 2003، ولكن رئيس الاتحاد لم يهتم بها واكتفى بإرسال (ستيكر)".

ورد رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "رئيس إنبي أرسل لي عبر تطبيق الواتساب رسالة نصية تتضمن (صباح الخير هذه هي المستندات الخاصة بأزمة دوري 2003 بين الأهلي وإنبي بالناشئين)".

وأضاف: "قمت بإرسال هذه المستندات إلى الجهات المختصة بهذا الأمر، وأرسلت رسالة إلى رئيس إنيس تتضمن (صباح النور) فقط لا غير.

واختتم علام تصريحاته: "لا أعلم سبب تناول الموضوع بهذا الشكل، ولكني اعتدت على هذه الأمور، وهدفي هو دعم وتطوير الكرة المصرية.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق حفظ الشكوى المقدمة من فريق إنبي ضد لاعب المصري البورسعيدي مواليد 2003 إبراهيم سعيد فهمي، وإعلان الأهلي بطلاً لدوري 2003.