شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج ضد الترسانة 0 - 0 بالشوط الأول بدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين سبورتنج والترسانة بالتعادل السلبى بينهما في المباراة المقامة بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الرابعة لدورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .



ضغط سبورتنج في الربع ساعة الأولى متسلحا بعامل الأرض من أجل إحراز هدف التقدم وكاد يدرك الهدف بالفعل لولا يقظة دفاع وحارس مرمى الترسانة ، واعتمد الشواكيش على الهجمات المرتدة السريعة بفضل تحركات إسلام عصام والليبيرى أوتو وكيشو .



وفى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول حاول لاعبو الترسانة امتلاك منطقة الوسط وتنظيم عدد من الهجمات التي مثلت خطورة على أيمن رجب حارس مرمى سبورتنج إلا أنها افتقدت للمسة الأخيرة حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

ترتيب جدول دورة الترقى بعد نهاية الشوط الأول من مباريات اليوم..

1 حرس الحدود 7 نقاط

2 الترسانة 5 نقاط

3 سبورتنج 5 نقاط

4 منتخب السويس 4 نقاط.