شكرا لقرائتكم خبر عن السويس يتقدم على حرس الحدود بهدف يعقوبو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب السويس على حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ فى الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما بإستاد الجيش بالسويس في الجولة الرابعة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء.

احرز هدف السويس يعقوبو سعيد في الدقائق الأولى من عمر اللقاء ، عندما استغل تقدم كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود واودع الكرة في المرمى .



حاول حرس الحدود بعد الهدف تنظيم صفوفه وضغط بكل قوة بغية إحراز هدف التعادل ، قابله دفاع محكم من لاعبى منتخب السويس ومحمود كوكو حارس مرماهم الذى نجح في خروج الشوط الأول بتفوق فريقه بهدف مقابل للاشئ .

ترتيب جدول دورة الترقى بعد نهاية الشوط الأول من مباريات اليوم..

1 حرس الحدود 7 نقاط

2 الترسانة 5 نقاط

3 سبورتنج 5 نقاط

4 منتخب السويس 4 نقاط.