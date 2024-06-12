شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسى يطلب تحديد مصيره مع الأهلى للبت فى العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

طلب الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا حسم مصيره من العودة إلى القلعة الحمراء أو الرحيل، من أجل البت في العروض الخارجية المقدمة للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

وتألق قندوسي مع سيراميكا خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل بعض الأندية تسعى إلى التعاقد معه، حيث يوجد أندية خليجية وأوروبية تهتم بالتعاقد مع اللاعب ولكنه يترقب حسم مصيره مع الأهلي.

ويترقب قندوسي موقف الأهلي من استعادته ووقتها سيتجاهل كل العروض المقدمة إليه، أو تسويقه ووقتها سيفاضل بين العروض المقدمة له.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها بعد غدا الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.